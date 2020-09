Monza: in arrivo il Festival del Parco (versione digitale) e il PV Festival sul video partecipativo A ottobre nuove edizioni dei due progetti che hanno contraddistinto Monza nelle ultime stagioni: il Festival del Parco (in versione digitale) e il secondo PV Festival, l’iniziativa internazionale dedicata al video partecipativo.

Dal vivo oppure no: l’autunno monzese non rinuncia nemmeno ai festival che l’hanno contraddistinta negli ultimi anni. E lo fa sia con il Festival del Parco ideato da Novaluna con il Consorzio sia con il PV Festival, l’iniziativa internazionale dedicata al video partecipativo.

«L’epidemia ha bloccato la realizzazione del Festival in presenza ma non ci ha fermati: porteremo noi il Parco a casa di tutti» annuncia Novaluna che dà appuntamento online alla rassegna dedicata al grande e storico polmone verde della Brianza, in programma domenica 25 ottobre.

«Abbiamo cercato di trasformare il problema Covid in un’opportunità – spiega Cristina Sello del Comitato organizzatore e responsabile della comunicazione del Festival del Parco di Monza - Si svolgerà in versione digitale, cogliendo l’aspetto positivo e le potenzialità che lo strumento ci offre: potremo coinvolgere anche chi non frequenta solitamente il Parco o non lo conosce affatto e persone che, per vari motivi, non possono vivere e giovarsi delle sue meraviglie». L’edizione 2020 sarà dedicata all’architetto e urbanista Alfredo Viganò.

Una settimana prima, sia in presenza sia in streaming, la seconda edizione del Monza International PV Festival (di cui il Cittadino è media partner): è il festival di video partecipativo che permette a educatori, insegnanti, facilitatori, videomaker, volontari, studenti e ricercatori di confrontarsi sul cinema partecipativo, i suoi diversi obiettivi e le differenti modalità di realizzazione.

Promosso da Libero Svincoli, vedrà protagonisti relatori italiani e internazionali ed è organizzato in collaborazione con il PV Festival di Gent in Belgio: è in agenda il 17 e 18 ottobre e (previa iscrizione) si potrà partecipare dal vivo al teatro Binario 7 di Monza. Info: liberisvincoli.it.

