Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Sarah Valtolina)

Sanfru basket mette all'asta maglia Olimpia per aiutare la materna Andersen (Foto by Sarah Valtolina)

Monza: il Sanfru Basket mette all’asta la maglia dell’Olimpia Milano per la scuola dell’infanzia Andersen Basket: la maglia numero 23 di Malcom Delaney, sarà messa all’asta da lunedì 18 gennaio. Il ricavato andrà interamente alla scuola dell’infanzia Andersen di San Fruttuoso, per l’acquisto di giochi per l’esterno.

La maglia numero 23 di Malcom Delaney, cestista dell’Olimpia Milano all’asta per i piccoli della scuola Andersen di Monza. A lanciare l’iniziativa è la società sportiva Sanfru basket che da lunedì 18 gennaio mette all’asta online la preziosa maglia firmata da tutti i giocatori dell’Olimpia. Il ricavato andrà interamente alla scuola dell’infanzia Andersen di San Fruttuoso, per l’acquisto di giochi per l’esterno.

«Dobbiamo ringraziare Piercarlo Perego, un nostro atleta della squadra degli over 45, che è riuscito a procurarsi la maglia firmata e ha deciso di metterla all’asta per beneficenza – spiega Alessandro Flego, volto del Sanfru basket - Con le offerte raccolte potremo acquistare nuovi giochi per il giardino della scuola e magari anche un paio di mini canestri».

Tutti potranno partecipare all’asta per aggiudicarsi la maglia. Da lunedì 18 gennaio sulla pagina Facebook della società verrà pubblicato il link per accedere alla piattaforma, e lì si potrà fare la propria offerta. L’asta durerà per tutta la settimana, e al termine verrà assegnata la maglia numero 23.

«Questa per noi è la prima asta benefica – continua Flego – ma già lo scorso Natale abbiamo distribuito lo spumante Sanfru per aiutare la famiglia in difficoltà economica di un nostro atleta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA