(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA bosco della memoria - foto di repertorio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, il programma della Giornata della Memoria

Monza celebra la Giornata della memoria a vent’anni dalla sua istituzione. Le celebrazioni di quest’anno si terranno in forma ridotta e senza la partecipazione dei cittadini a causa delle restrizioni anti Covid. Tre i momenti di ritrovo con le istituzioni.

Alla stazione di Monza verrà deposta una corona di allora sotto la targa che ricorda i nomi dei cittadini monzesi che furono deportati verso i campi di concentramento. Poi, alle 9.45, verrà deposta una corona di allora anche al Bosco della Memoria di via Messa, dove sono ricordati tutti i deportati della città. Niente pubblico.

Saranno presenti solo le autorità cittadine e Milena Bracesco, presidente della sezione monzese dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. La giornata si chiuderà a mezzogiorno, nella sala del consiglio del Comune, dove il sindaco, Dario Allevi, consegnerà le Medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla memoria dei cittadini deportati e internati nei lager nazisti. Al primo cittadini spetterà il compito di consegnare sette medaglie in memoria di Ambrogio Canzi, Domenico Di Rosario, Riccardo Maspero, Luigi Montrasio e Gaetano Silva.

Milena Bracesco sarà protagonista anche di un incontro in streaming promosso dall’Anpi Monza e Brianza. Si tratta di un dialogo a più voci, dal titolo “Parlami d’amore”, dedicato alla storia di Enrico Bracesco, padre di Milena, partigiano, deportato e ucciso nel Castello di Hartheim. L’appuntamento è per mercoledì 27 gennaio, alle 18. È possibile partecipare utilizzando la piattaforma Zoom, collegandosi dalle 17.30 alle 17.50 al link che è già disponibile sul sito anpimonzabrianza.it. L’evento sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook dell’Anpi Monza Brianza a partire dalle 18.

