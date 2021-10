Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: il progetto Nespresso per raccolta e riciclo capsule caffè cresce del 37% il progetto di recupero e riciclo delle capsule in alluminio del caffè promosso da Nespresso con Cial, Comune di Monza e Impresa Sangalli fa registrare un +37% nel primo semestre del 2021.

Fa registrare un +37% il progetto di recupero e riciclo delle capsule in alluminio del caffè promosso da Nespresso con Cial, Comune di Monza e Impresa Sangalli. Un dato in crescita rispetto all’anno precedente, dopo che nel 2020 si era registrato un +76% anche sul Vimercatese.

Il programma “Da Chicco a Chicco”, nel primo semestre del 2021, ha permesso di recuperare, oltre 16 tonnellate di capsule in alluminio e il +37% equivale a oltre 4 tonnellate di capsule esauste.

In tutta Italia sono state recuperate 800 tonnellate di capsule in alluminio, il 29% in più e equivalente a oltre 177 tonnellate di capsule esauste. Al primo posto delle città virtuose c’è Milano (118 tonnellate di capsule esauste, +30% rispetto al primo semestre 2020), poi Roma (108 tonnellate, +21%) e Torino (quasi 62 tonnellate, +29%).

Un progetto, “Da Chicco a Chicco”, grazie al quale Nespresso ha dato vita al primo sistema in Italia per il recupero e il riciclo delle capsule esauste in alluminio, dando allo stesso tempo ai consumatori l’opportunità di prendere parte a un virtuoso processo di economia circolare.

A Monza, è possibile riconsegnare le capsule esauste alla Boutique Nespresso di via Italia 5, presso il punto N-Point all’interno del centro commerciale Carrefour di Limbiate e di Mediaworld di Verano Brianza e alla Boutique del centro commerciale Globo di Busnago.

