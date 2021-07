Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: il progetto dell’AgriparcoHub arriva in Comune, ecco le tappe della Tavecchio La Fondazione Tavecchio ha protocollato il progetto definitivo dell’AgriparcoHub nel quartiere Libertà: in un anno è prevista l’inaugurazione. Ecco le tappe.

L’AgriparcoHub della Fondazione Tavecchio di Monza è stato ufficialmente depositato in Comune: il primo passo formale - dal punto di vista burocratico - per arrivare come da programma all’apertura dei cantieri il prossimo settembre.

Il progetto dell’AgriparcoHub

Si tratta del centro in fondo a viale Libertà che a fianco delle attività agricole potrà un ristorante, wine school, laboratori, scuola di cucina e sala polifunzionale, «sarà un luogo unico, innovativo, accessibile e aperto a tutti, in cui le parole chiave saranno inclusione e sostenibilità, come detta l’Agenda 2030 dell’Onu».

La Fondazione rilancia l’appello a sostenere il progetto con le donazioni (il costo complessivo è 2,5 milioni di euro) e intanto stabilisce le tappe: da settembre a dicembre la “platea di appoggio”, le strutture portanti e il solaio, entro marzo 2022 la fine della copertura, serramenti e impianti, in primavera pavimenti, arredamenti e opere esterne. Tra un anno, insomma, è prevista l’inaugurazione.

