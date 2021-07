Monza: il presidente della Provincia in visita al nuovo comando della Finanza Luca Santambrogio venerdì 30 luglio in mattinata è stato accolto con un picchetto d’onore in via Diaz dal Colonnello Aldo Noceti, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Picchetto d’onore venerdì 30 luglio al nuovo Comando provinciale della Guardia di Finanza, a Monza, in via Diaz, per il Presidente della Provincia Luca Santambrogio, accolto dal Colonnello Aldo Noceti, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Per Santambrogio è stata la prima visita ufficiale alla nuova sede dopo l’inaugurazione del mese scorso. Tra l’altro gli stessi spazi in passato avevano ospitato i primi uffici della neo Provincia di Monza e Brianza.

«Simbolicamente - dicono dal Comando - il Presidente ha passato il testimone alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza che hanno trovato casa in questo luogo, a noi caro. per continuare un percorso di servizio e vicinanza ai nostri cittadini».

