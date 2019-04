Monza, il nuovo questore: «Centro e periferie, sicurezza per tutti»

Il primo questore di Monza, Michele Sinigaglia, si è presentato alla città in vista dell’inaugurazione della nuova Questura alla quale parteciperà anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sinigaglia promette collaborazione con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per prevenire e reprimere la criminalità, in centro e in periferia, alla stazione di Monza come al Parco delle Groane