Monza, il meteo non aiuta: Triante rinvia la festa del quartiere

Rinviata alle prossime settimane la festa pensata a Monza dai negozianti di Triante come ormai tradizione per il loro quartiere. Annullato quindi per le previsioni meteo l’evento in programma domenica 11 marzo. Quando sarà, saranno oltre quaranta gli espositori che parteciperanno alla nuova edizione di Triante in festa.

Peccato, ma ci sarà occasione per recuperare: l’appuntamento d’altra parte aveva un ricco programma di iniziative e proposte che avrebbero occupato per l’intera giornata gli spazi compresi tra le vie Vittorio Veneto e Cavallotti fino all’incrocio con via Monte Cervino.

Una manifestazione dedicata alla bellezza delle auto e delle moto d’epoca, protagonisti di una curiosa mostra allestita nel parcheggio del cinema Metropol per il primo raduno “Auto vintage Città di Monza”, promosso dall’Associazione italiana tuners, in collaborazione con i commercianti de quartiere. Una carrellata di due e quattro ruote che abbiano compiuto almeno vent’anni dalla data di immatricolazione. E ancora: giochi e gonfiabili, bancarelle con prodotti artigianali e bontà gastronomiche.

