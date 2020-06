Monza: il Lambro dopo il maltempo, domenica il salvataggio di San Gerardo L’intensità delle piogge leggermente diminuita rispetto alle previsioni ha evitato problemi al Lambro a Monza salito domenica al primo livello di guardia. Domenica la corrente aveva portato via la statua di San Gerardo.

L’intensità delle piogge leggermente diminuita rispetto alle previsioni ha evitato che il Lambro salito domenica al primo livello di guardia a causa delle piogge provocasse danni oltre che timori. La protezione civile ha monitorato il fiume fino a notte predisponendo le barriere provvisionali in caso di bisogno, i residenti delle zone più esposte hanno montato le paratie. Come previsto la pioggia è andata a esaurirsi nella notte, lasciando spazio a un lunedì asciutto. Almeno fino alla sera quando sono previsti nuovi temporali fino alla notte. Previsioni confermate anche per martedì.

Domenica la forza della corrente aveva portato via la statua di San Gerardo posata come tradizione della festa al ponte di San Gerardino. Il santo ha navigato fino all’oasi di piazza Castello dove è stato avvistato e messo in salvo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA