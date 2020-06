Maltempo, Lambro sotto osservazione: la statua di San Gerardo portata via dalla corrente, salvata all’oasi di Monza Attenzione puntata sul Lambro a Monza domenica 7 giugno. Domenica sera i livelli dei corsi d’acqua in città sono monitorati dalla Protezione Civile. La corrente ha spezzato le catene che assicurano la statua di San Gerardo al ponte di San Gerardino

Attenzione puntata sul Lambro a Monza in chiusura di weekend. Domenica sera i livelli dei corsi d’acqua in città sono monitorati dalla Protezione Civile dopo la pioggia intensa caduta per tutta la giornata del 7 giugno. Tecnici e volontari sono in allerta nella sala operativa.

Maltempo domenica 7 giugno San Gerardo Lambro Monza recuperato da Famiglia Galati, custodi dell'Oasi



La corrente ha provocato un incidente nel pomeriggio: ha spezzato le catene che assicurano la statua di San Gerardo al ponte di San Gerardino, posata come tradizione nei giorni della festa del compatrono. Il santo ha navigato lungo il corso del fiume fino a fermarsi nella chiusa all’interno dell’oasi che era gestita da Legambiente. È stato avvistato lì, vicino a piazza Castello dove Lambro e Lambretto si ricongiungono, dalla famiglia Galati che ha allertato la Protezione civile che è così potuta intervenire per il recupero.

Lambro osservato speciale nelle prossime ore, è prevista pioggia intensa fino alla notte e in esaurimento all’alba di lunedì.

Maltempo Lambro Monza osservato speciale livelli alti domenica 7 giugno

