Monza: il flash mob delle Sardine si sposta in piazza Trento Trieste

Le Sardine di Monza cambiano luogo di ritrovo Il flash mob in programma per sabato 14 dicembre infatti si sposta in piazza Trento Trieste. Inizialmente era stata prevista in piazza Duomo. L’appuntamento è sempre alle 16 fino alle 18. L’evento è stato spostato “in accordo con la Questura”. Il gruppo facebook intanto ha superato i 2.200 iscritti.

“Sarà una piazza pacifica, democratica, felice, di persone perbene che hanno bisogno di fare Comunità, di vivere insieme questo spazio pubblico - avevano fatto sapere gli organizzatori annunciando il flash mob - perché condividiamo alcuni valori fondamentali delle convivenza civile: l’inclusività sociale, il rispetto dell’ambiente, l’importanza del lavoro, la cittadinanza attiva, l’opposizione ad ogni forma di autoritarismo politico.Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini brianzoli a diventare sardine per un giorno”.

