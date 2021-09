Monza: il Comitato Parco cerca volontari, prima chiamata il 2 ottobre Il Comitato Parco di Monza intende formare un gruppo di volontari disponibili a impegnarsi in piccoli lavori o sessione di osservazione. Prima chiamata per sabato 2 ottobre.

Il Comitato Parco di Monza con il sostegno del Consorzio Parco e Villa Reale lancia un appello: formare un gruppo di volontari disponibili a eseguire all’interno del polmone verde lavori di piccola manutenzione, interventi pro fauna e pro flora e qualche indagine sul campo. L’invito per la prima iniziativa è per sabato 2 ottobre alle 14 davanti alle porte di accesso alla corte di Villa Mirabello.

Il programma prevede una raccolta dati sulla presenza di alcune piante infestanti, presenti sulla lista nera europea: Reynoutria japonica (poligono del Giappone), ailanto, fitolacca. Specie molto dannose per la nostra flora e i nostri ecosistemi, ma facili da riconoscere.

I volontari, coordinati dai membri del Comitato Parco, gireranno per circa un paio d’ore per il Parco per individuare i luoghi di presenza di queste essenze. I dati raccolti saranno consegnati al Consorzio Parco e Villa Reale che provvederà a comunicarli al Parco Regionale Valle del Lambro che ha in carico la gestione del verde e che organizzerà interventi per eliminare queste presenze dannose.

Gli interessati dovranno presentarsi all’appuntamento muniti di un blocco per appunti e di uno smartphone (non obbligatorio) e indossare scarpe comode. Info e iscrizioni a [email protected]. Ai partecipanti è richiesto di seguire il protocollo anti Covid (mascherina obbligatoria e distanziamento) e di fornire i dati necessari per l’assicurazione, che è a carico del Comitato per il Parco che organizza l’iniziativa.

