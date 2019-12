Monza, i ladri salgono dalla grondaia in via Ferrari: casa svaligiata Ancora ladri in zona quartiere Cederna nel weekend a Monza. Una coppia rientrata dal weekend ha trovato l’appartamento al terzo piano di una palazzina in via Ferrari a soqquadro.

Ancora ladri in zona quartiere Cederna nel weekend a Monza. Dopo i cinque furti della scorsa settimana, l’amara scoperta è toccata a una coppia residente in via Ferrari. Rincasati dal weekend i proprietari quarantenni hanno trovato l’appartamento a soqquadro e non hanno potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine. Sul posto la polizia di Stato: secondo una ricostruzione, i ladri sono saliti al terzo piano arrampicandosi dalla grondaia e sono entrati dal balcone. I danni sono in via di valutazione.

LEGGI Monza, cinque furti in appartamento a Cederna: i consigli contro i ladri di Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA