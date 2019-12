Monza, cinque furti in appartamento a Cederna: i consigli contro i ladri di Natale Ondata di furti a Monza e tutti nel quartiere Cederna: tra sabato e domenica i ladri hanno visitato cinque appartamenti, sempre con lo stesso modus operandi. I consigli della Questura.

Ondata di furti a Monza: tutti messi a segno nella stessa zona, di pomeriggio, ai piani bassi, con le stesse modalità e all’ora dello shopping natalizio. Cinque visite in appartamenti nel quartiere Cederna tra sabato e domenica, primo weekend di dicembre. All’elenco va aggiunto un altro episodio a San Biagio, ma ai danni di un bar di via Appiani, accaduto sabato notte.

La Questura, in vista delle festività - periodo di inevitabile recrudescenza del fenomeno dei furti in casa - raccomanda le solite cautele, rivolte sia gli inquilini che non si allontanano per le ferie invernali (chiamare le forze dell’ordine quando si sentono rumori o ci si accorge di movimenti sospetti) sia agli stessi proprietari di casa (lasciare una piccola luce o una radio accesa anche se ci si allontana per poche ore).

I ladri a Cederna hanno colpito sempre tra le quattro e mezza e le otto di sera, quando gli appartamenti (un caso ha riguardato una villetta) erano vuoti. Uguale il modus operandi. I malviventi si sono arrampicati salendo dalle grondaie, e si sono introdotti forzando le porte finestre. Non trovando nessuno, hanno agito muovendosi liberamente. Una volta all’interno, si sarebbero concentrati su oggetti d’oro e soldi contanti, anche se, in attesa che i proprietari sporgano denuncia formale, non è ancora chiara l’entità della refurtiva.

