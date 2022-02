Monza, i controlli dopo l’incidente stradale: aveva una patente falsa, non l’ha mai conseguita Il documento è stato preliminarmente analizzato dall’ufficio di Polizia giudiziaria del Comando locale e, sospettando il falso, fatta analizzare a Milano: «è stata realizzata su un supporto in bianco rubato»

A distanza di mesi da un incidente stradale con feriti, avvenuto a Monza, in viale Libertà, è emerso che una automobilista coinvolta era al volante con una patente falsa in quanto non l’aveva mai conseguita. Si tratta dell’esito di una attività investigativa condotta dalla polizia locale cittadina. Il sinistro era avvenuto il 16 novembre dell’anno scorso nelle prime ore del mattino all’incrocio con via Bosisio.

La protagonista dell’incidente, una cittadina marocchina residente nel Monzese, aveva rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per lo stato di ebbrezza alcolemica ed era stata accusata di avere opposto resistenza e oltraggiato gli agenti presenti. Nell’occasione le era stata ritirata la patente di guida, italiana. Da un esame preliminare svolto dall’ufficio di Polizia giudiziaria è emerso che il documento poteva essere falso. E’ stato perciò inviato all’ufficio falsi documentali della polizia locale di Milano per l’analisi scientifica e il conseguente referto.

Dagli accertamenti sul documento è emerso che si trattava effettivamente di un falso realizzato su un supporto originale rubato in bianco.

La donna è stata convocata al Comando e, proprio ai fini della univoca identificazione, è stata sottoposta a rilievi fotodattiloscopici come previsto dal codice di procedura penale recentemente modificato allo scopo e indagata. Le è stato notificato un verbale per l’illecito amministrativo della guida senza patente in quanto mai conseguita e ha lasciato gli uffici del comando in stato di libertà.

«Desidero complimentarmi con il personale dell’ufficio polizia giudiziaria della nostra polizia locale-commenta l’assessore alla sicurezza Federico Arena-sottolineando La professionalità evidenziata anche in questa occasione. Grazie all’attenzione e alla precisione degli operatori sono stati messi in luce e contestati vari illeciti sia di carattere amministrativo che penale.»

