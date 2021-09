Monza, Green pass: la polizia controlla 40 clienti di ristoranti, tutti in regola Controlli straordinari in centro città mercoledì sera 15 settembre: su 14 esercizi e 40 clienti verificati dagli agenti dalla Questura fanno sapere che non è stata riscontrata alcuna anomalia

Green pass: ristoratori monzesi promossi. Su 14 esercizi e 40 clienti verificati dagli agenti della Polizia di Stato, in centro città, dalla Questura fanno sapere che non è stata riscontrata alcuna anomalia. I controlli straordinari - per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e contrasto al Covid 19 - si sono concentrati, nella serata di mercoledì 15 settembre, nelle aree di via Vittorio Emanuele, via Bergamo, piazza Garibaldi, via Enrico da Monza, piazza Roma, piazza Carducci e spalto Maddalena.

Gli agenti hanno verificato che non fossero in atto situazioni di assembramento e che nei locali fossero osservati gli adempimenti nell’ambito della attività di somministrazione, che fossero effettuati controlli della temperatura ai clienti, il contenimento della capienza e il distanziamento. Inoltre, a campione, hanno anche accertato il possesso del Green pass o di certificati equipollenti da parte di 40 avventori, tutti risultati in regola.

