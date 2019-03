Monza, Giussano, Limbiate: allarme per gli adolescenti che alzano il gomito Quattro interventi per intossicazione etilica nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo a Monza (due), Giussano e Limbiate. L’uso dell’alcol da parte di giovani e giovanissimi nei fine settimana è diventato un’emergenza

Se questa non è un’emergenza. Quattro interventi nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo per soccorrere ragazzi che hanno alzato troppo il gomito. Il tour delle intossicazioni etiliche curate dagli operatori del 118 comincia a Monza alla 1.15 quando sono intervenuti per un ragazzo di 17 anni trasportato al San Gerardo.

Quindi alla 1.55 è stata la volta di un intervento a Giussano in via Boccaccio stavolta per soccorrere una ragazza di 17 anni trasferita una mezzora dopo all’ospedale di Carate Brianza.

Alle 2.10 un altro 17enne, questa volta a Limbiate, trovato in via Marconi e alle 7.21 l’ennesimo intervento in via Antonietti a Monza. Stavolta i soccorsi erano per un giovane di 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA