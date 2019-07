Monza: fresco di patente perde il controllo e tampona tre auto in sosta Un ragazzo di 19 anni di Monza fresco di patente ha perso il controllo della sua Fiat Panda finendo contro tre auto in sosta: è successo in via della Giardina.

Era fresco di patente il ragazzo di 19 anni che lunedì 22 luglio a Monza ha causato un incidente che ha coinvolto quattro auto: la sua e tre in sosta. Le uniche in quel tratto di strada. È successo in via della Giardina, verso il confine con Muggiò, poco prima delle 12.30. Il ragazzo ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è andato a schiantarsi su una macchina parcheggiata, innescando un tamponamento tra auto ferme. Tanti danni ma, fortunatamente, nessun ferito. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale insieme a un’ambulanza, allertata in codice giallo, che ha concluso la sua missione sul posto.

Monza incidente stradale via della Giardina

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA