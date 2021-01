Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Forze dell ordine controllano le via d accesso al centro sociale di via Rosmini (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: forze dell’ordine intorno al Foa Boccaccio, annullato il falò abusivo Non c’è stato il falò abusivo annunciato dal Foa Boccaccio per il pomeriggio di domenica 17 gennaio a Monza. Il centro sociale di via Rosmini è stato circondato fin dal pomeriggio da una massiccia presenza di forze dell’ordine che ha chiuso l’accesso all’area. Sul posto carabinieri e polizia di Stato.

Non c’è stato il falò abusivo annunciato dal Foa Boccaccio per il pomeriggio di domenica 17 gennaio a Monza. Il centro sociale di via Rosmini è stato circondato fin dal pomeriggio da una massiccia presenza di forze dell’ordine che ha chiuso l’accesso all’area anche da via Ghilini. Sul posto carabinieri e polizia di Stato.

Il Foa aveva annunciato il falò abusivo fin dall’inizio della settimana: “Sofferenze e dolori dell’anno passato certamente ce ne sono da consegnare alle fiamme, ma oltre a questo, per il 2021 in cui ci aspettano sfide importanti, serviva una pira da record per illuminare la notte del 17 gennaio. Compiremo così anche quest’anno il tradizionale rito propiziatorio collettivo di fronte alla futura stagione di resistenza e lotta contro le minacce di sgombero”, aveva scritto su facebook.

Monza Forze dell ordine controllano le via d accesso al centro sociale di via Rosmini

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA