(Foto by Sarah Valtolina)

Roberta Campani (Foto by Sarah Valtolina)

Monza: forse l’Armadio dei poveri ha trovato una casa Una residente del quartiere Triante, letto l’appello su Il Cittadino, ha offerto a Roberta Campani, l’ideatrice dell’iniziativa, i locali di uno studio professionale inutilizzato dove ospitare vestiti e oggetti raccolti per le famiglie in difficoltà

Potrebbe avere un lieto fine l’appello lanciato da Roberta Campani, ideatrice dell’Armadio dei poveri. «Ho bisogno di uno spazio, preferibilmente a Monza, di circa 100 metri quadrati, per poter organizzare il magazzino con tutti i vestiti e gli oggetti che ci vengono donati per le famiglie in difficoltà. Spero che qualcuno possa aiutarmi», aveva detto solo qualche giorno fa Campani.

Oggi quella richiesta è stata esaudita. «Ho a disposizione un immobile proprio di 100 metri quadri. Era lo studio professionale di mio padre ma oggi non viene utilizzato da nessuno. Mi piacerebbe metterlo a disposizione di questo progetto di solidarietà», ha spiegato la benefattrice che intende restare anonima.

Il locale, inserito all’interno di una palazzina di piccole dimensioni in via Cavallotti, nel quartiere Triante, è disponibile fin da subito. «Pensavamo da tempo di reinventare questo spazio per renderlo di nuovo operativo – ha spiegato la proprietaria -. Mia mamma ha letto su Il Cittadino l’appello lanciato dalla signora Campani e insieme abbiamo pensato che quella potesse essere la soluzione ideale».

Le due donne si sono già messe in contatto e presto l’Armadio dei poveri potrebbe trovare casa proprio a Triante.

