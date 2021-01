Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, l’Armadio dei poveri cerca un magazzino per le donazioni Il progetto di solidarietà di Roberta Campani continua a crescere e ora l’ideatrice dell’Armadio dei poveri cerca un magazzino per gestire le tante donazioni ricevute

Nato da meno di un anno, cresciuto durante la pandemia, l’Armadio dei poveri di Monza è diventato nel giro di qualche mese un vero e proprio punto di riferimento per la solidarietà. A lanciare l’iniziativa sui social è stata la monzese Roberta Campani. «Vent’anni fa ero volontaria all’armadio dei poveri di Lesmo, allora gestito dalla Caritas. Fu un’esperienza bellissima. Dopo tanti anni – spiega Campani – ho voluto ricreare quel progetto anche a Monza, con l’idea di aiutare non solo i bisognosi della mia città, ma anche dei comuni circostanti».

In dieci mesi sono state una trentina le famiglie raggiunte dalla solidarietà dell’Armadio dei poveri, e più di 1.700 le donazioni fatte: dagli abiti alla biancheria per la casa, dal sostegno alimentare ai prodotti per l’infanzia. Una vera e propria montagna di aiuti che oggi ha bisogno di uno spazio adeguato.

«Ci servirebbe un magazzino, preferibilmente a Monza, di circa cento metri quadrati – continua Roberta Campani – dove poter stoccare e organizzare tutte le donazioni che ci arrivano ma dove creare anche un vero armadio a disposizione dei più bisognosi, dove chi ha bisogno può venire a prendere gli abiti per sé e la propria famiglia». Oggi sono quattro le volontarie che affiancano Roberta Campani nel suo lavoro quotidiano di raccolta e distribuzione degli aiuti. Tutte le info sono disponibili sulla pagina Facebook L’Armadio dei poveri.

