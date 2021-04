Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La sede della Cgil a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, Federconsumatori lancia la class action per i buoni fruttiferi postali L’associazione dei consumatori vicina alla Cgil contro quella che definisce ”Una vera e propria ingiustizia”: il caso dei buoni fruttiferi postali e degli importi per i risparmiatori inferiori a quelli che dovevano essere riconosciuti. Un esempio: buono della serie Q, valore iniziale 5 milioni di lire, il maltolto ammonterebbe a oltre 3mila euro

Federconsumatori lancia una class action per i rendimenti dei buoni fruttiferi postali per i quali molti risparmiatori si sono visti riconoscere importi nettamente inferiori al dovuto.

“Una vera e propria ingiustizia -spiega l’associazione dei consumatori vicina alla Cgil- che ha sottratto a migliaia di cittadini somme a volte anche ingenti”. Un esempio per tutti: un buono fruttifero serie Q emesso a maggio (dal 1988 al 1995) per il valore iniziale di 5 milioni di lire per il quale il maltolto da parte di Poste Italiane spa e Cassa Depositi e Prestiti spa ammonta a ben 3.773,49 Euro.

La class action riguarda tutti i possessori di buoni fruttiferi postali serie Q emessi dopo il 1 luglio 1986 e riscossi entro il 19 maggio 2021. Per aderire bisogna compilare la pre-adesione sul sito www.serieq.it ed inviare così tutti i dati necessari per predisporre l’azione collettiva.

Potranno accedere al portale non solo i possessori dei buoni serie Q, ma tutti i possessori di buoni fruttiferi postali che, inserendo i propri dati, potranno ottenere attraverso gli sportelli Federconsumatori informazioni e assistenza legale in merito anche ad altri buoni oltre a quelli della class action.

