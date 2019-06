Monza, ecco il neuromarketing: così si spiega come reagisce il consumatore Works

Combina neuroscienze, psicologia dei consumi e brain image per spiegare cosa accade nella mente del consumatore in risposta a prodotti, modalità di packaging, pubblicità. Aiutando quindi a capire quali strategie di marketing possono interpretare meglio emozioni e processi di acquisto.

Di neuromarketing si parlerà mercoledì 19 giugno a partire dalle 18 al Binario 7, a Monza, in via Turati, grazie a uno workshop organizzato da GPL, Giovani Psicologi Lombardia. Dopo gli interventi di Cecilia Pecchioli, presidente GPL, Chiara Cazzaniga, referente GPL per la provincia di Monza e Brianza, sarà la volta del relatore, Vincenzo Russo, direttore del Centro di ricerca Neuromarketing Behaviour and Brain Lab dello Iulm di Milano

