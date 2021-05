Monza e il sogno della seria A: lunedì 17 a Cittadella il primo incontro dei play off I veneti hanno battuto il Brescia e ora affrontano i brianzoli. I precedenti sono tutti a favore del biancorossi, ma gli avversari sono la squadra che ha giocato più match in assoluto nei play off di B. Per il Monza, invece, è la prima volta

Cominciano lunedì 17 alle 18.30 a Cittadella i play off del Monza per salire in serie A. Proprio i veneti hanno battuto il Brescia e si sono qualificati per le semifinali dove li attendeva la squadra brianzola.

Il match, che si svolgerà allo stadio Tombolato, sarà arbitrato da Giovanni Ayroldi di Molfetta. Con lui gli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto ufficiale Marco Serra di Torino. Var Daniele Doveri di Roma 1 e Assistente al Var Damiano Di Iorio del Vco.

Il Monza è imbattuto in Serie B contro il Cittadella: ha vinto tre partite su quattro, riportando un pareggio nell’ultimo match giocato. Per il Monza si tratta della prima volta nei play off di B mentre il Cittadella è la squadra che ha disputato più incontri in questa situazione. Tra i biancorossi un ex d’eccezione, Davide Diaw.

© RIPRODUZIONE RISERVATA