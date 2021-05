Il campo da calcio di via Valosa di Sotto, che dovrebbe essere trasferito (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, è deciso: la palestra di San Fruttuoso sarà in via Valosa di Sotto La giunta di Monza ha deciso: l’attesa palestra di San Fruttuoso sarà realizzata nell’area verde di via Valosa di Sotto a carico del privato, il campo da calcio sarà trasferito altrove.

Il dado è tratto: la giunta di Monza ha deliberato l’atto di indirizzo con cui ha deciso ce la palestra nuova per San Fruttuoso si farà e che lo spazio in cui sarà realizzata è nel terreno di via Valosa di Sotto, che oggi ospita un campo da calcio libero. L’atto è stato votato nella seduta di giunta del 6 maggio ed è stato pubblicato il 13 all’albo pretorio, ma la scadenza era il 9, la data ultima per comunicare al “soggetto attuatore” dove e come costruire la struttura sportiva.

L’impianto è infatti figlio di un altro provvedimento, il via libera a un piano attuativo per la costruzione di edifici in via Perosi (residenziali, zona Cazzaniga), la cui convenzione prevedeva che il privato, la Live Green Monza, avrebbe dovuto farsi carico della progettazione di una palestra con spogliatoi in un’area da individuare.

La giunta ha ribadito che “il quartiere San Fruttuoso necessita di una struttura sportiva polifunzionale, completa dei relativi servizi e spogliatoi, in grado di soddisfare le esigenze e le necessità delle associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio” e che “la struttura sportiva ipotizzata nell’ambito della citata convenzione urbanistica del 10.11.2020, che prevede la realizzazione di una palestra polifunzionale (basket/pallavolo/rotellistica) con tribuna modulare, risulta idonea a soddisfare le esigenze del quartiere”.

Di conseguenza la decisione definitiva: “Riscontrato che in esito ad un’approfondita valutazione delle aree comunali disponibili, illustrate le diverse ipotesi di localizzazione alla Consulta San Fruttuoso in data 10.03.2021, l’area ritenuta più idonea alla collocazione della prevista struttura sportiva è stata individuata nell’area comunale di via Valosa di Sotto”, il progetto sarà realizzato lì. L’atto stabilisce saranno avviate “le procedure per la ricollocazione del presente campetto di calcio su altra area di proprietà comunale posta sempre nel quartiere San Fruttuoso”.

