Monza e Brianza: vertice provinciale della Lega a Villa Verri di Biassono (e Salvini si collega) Assemblea provinciale della Lega a Villa Verri di Biassono per programmare i prossimi mesi a partire dalle elezioni amministrative a Monza e Brianza. In collegamento anche il segretario Matteo Salvini.

«È stato un momento utile per fare il punto della situazione, un’analisi politica della presenza leghista in Brianza, confrontarsi tra militanti e pianificare le attività che ci vedranno impegnati nel 2022, comprese le elezioni amministrative»: sono le parole con cui il commissario provinciale Andrea Villa ha commentato l’assemblea MB della Lega, organizzata nella sera di venerdì 11 febbraio nella sala Cattaneo di Villa Verri a Biassono.

LEGGI la scomparsa di Dionigi Canobbio

«Puntiamo a confermare le amministrazioni di centrodestra - ha aggiunto - portando la nostra buona amministrazione anche in Comuni dove oggi siamo all’opposizione». Oltre a Villa, presenti il referente regionale Fabrizio Cecchetti, i responsabili delle sezioni cittadine del Carroccio e i rappresentanti in Parlamento, Regione e Provincia di Monza e Brianza. I sindaci e i militanti collegati in remoto, così come il segretario Matteo Salvini, intervenuto per tracciare, scrive la Lega, “ la linea del movimento e gli impegni per i prossimi mesi”.

Matteo Salvini in collegamento con l’assemblea provinciale

Oltre a un momento in ricordo di Dionigi Canobbio, interventi di Cesare Gariboldi, capogruppo in consiglio comunale a Monza, dei sindaci Alessia Borroni di Seveso, di Roberto Crippa di Ceriano, di Matteo Baraggia di Aicurzio, del consigliere provinciale Fabio Ghezzi, di Daniel Micheli referente di Ceriano Laghetto, Donatella Galli di Barlassina e Massimo Bosisio di Agrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA