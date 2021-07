Monza e Brianza: vaccini senza prenotazione anche per il personale scolastico Dal 17 al 21 luglio chiunque lavori nelle scuole (anche come volontario) potrà presentarsi nei centri vaccinali di Monza, Carate e Vimercate senza prenotazione per essere vaccinato.

Così come per gli over 60 l’Ats di Monza e Brianza apre ai vaccini senza prenotazione anche per il personale scolastico: dal 17 luglio al 21 chiunque lavori nella scuola potrà accedere agli hub vaccinali della provincia di Monza (e di quella di Lecco) senza passare dal portale ma semplicemente presentandosi ai centri.

Polaris Studios – Via della Valle 44, Carate Brianza

Palataurus – Via G.Brodolini 35, loc. Maggianico, Lecco

Vimercate – Ex Esselunga

“Al fine di garantire la vaccinazione degli insegnanti e di coloro che appartengono al mondo della scuola - scrive l’Ats - , favorendo un ritorno sicuro alla didattica nel mese di settembre, Regione Lombardia ha previsto un accesso diretto, senza necessità di prenotazione, ad alcuni centri vaccinali per coloro che fanno parte di questa categoria”.

Si tratta degli insegnanti, del personale Ata, collaboratori scolastici e volontari, “altre persone con potenziali contatti con studenti”. Basterà avere con sé la tessera sanitaria e l’autocertificazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria di insegnante/operatore scolastico.

