Monza e Brianza nella Giornata delle vittime di Covid: le iniziative dei Comuni Iniziative diffuse nei Comuni di Monza e Brianza per la Giornata nazionale delle vittime di Covid, il 18 marzo 2021: la provincia ha già pagato il prezzo di 2.114 morti ufficiali.

Giovedì 18 marzo è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus e i comuni hanno organizzato diverse iniziative per ricordare chi non c’è più. A Caponago in mattinata si è svolta la cerimonia di posizionamento di una targa commemorativa all’interno del cimitero. Presenti il sindaco, che ha apposto una corona dall’oro sulla targa, i parroci della comunità pastorale e la polizia locale.

Diversi i comuni che hanno accolto l’invito a osservare un minuto di silenzio, a partire dalle 11. Oltre a Caponago e Ornago, anche a Correzzana, dove, una volta terminato il momento di raccoglimento il sindaco Marco Beretta, insieme a don Giuseppe Maggioni si recherà al cimitero per un momento di ricordo a nome di tutta la cittadinanza.

«Anch’io, a nome di tutta la città di Lissone, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, ho indossato la fascia tricolore e mi sono recata alle 11 davanti al municipio per osservare un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta - ha detto il sindaco Concettina Monguzzi - . Un minuto intenso, durante il quale ho ricordato le tante vittime che anche la nostra comunità ha pianto e attraverso il quale ho voluto onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari. Sessanta secondi che vogliono trasmettere la coesione della nostra comunità e tradursi in un segnale di fiducia e di speranza».

«Celebrare la Giornata della memoria per le vittime da Covid-19 è il giusto modo per ricordare tutte quelle vite spezzate dall’epidemia e per farci riflettere sul nostro futuro»: queste le parole del sindaco di Albiate, Giulio Redaelli, a margine del minuto di silenzio per le vittime del Covid. La cerimonia si è tenuta all’esterno di Villa Campello, bandiere a mezz’asta, alla presenza del sindaco, dell’assessore Yuri Volpi e degli agenti di polizia locale.

