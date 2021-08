Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Andrea Butti)

Il comandante Marcella Battaglia (Foto by Andrea Butti)

Monza e Brianza: Marcella Battaglia sarà il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco A settembre l’avvicendamento con l’attuale comandante Claudio Giacalone che assumerà la guida a Como e provincia dove attualmente Battaglia svolge l’incarico. «Create le condizioni per l’avvio del nuovo Comando provinciale con rafforzamento di organico e mezzi» dice Giacalone nel suo saluto.

Cambio al vertice al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza: l’ingegner Claudio Giacalone il prossimo 2 settembre lascerà la città per assumere l’incarico di comandante provinciale a Como. Un avvicendamento con l’ingegnere Marcella Battaglia che assumerà il comando a Monza.

«Gli anni trascorsi a Monza, in una delle aree di eccellenza della Lombardia, sono stati di intensa attività – dice il comandante Giacalone nel suo saluto – durante i quali sono state create le condizioni per l’avvio del nuovo Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che si è distaccato definitivamente dal territorio della provincia di Milano». Un nuovo assetto che, spiega ancora: «ha portato al rafforzamento del dispositivo di soccorso provinciale con l’ingresso in organico di nuovi vigili permanenti, con il reclutamento di tanti vigili volontari, con l’acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature e, soprattutto, con la formazione continua».

Non ha mancato di ringraziare: «i tanti colleghi dei comandi lombardi che ci hanno assistito» e il personale che: «si è impegnato con grande professionalità e abnegazione in questo oneroso lavoro di avvio di un’organizzazione complessa senza aver mai ridotto le prestazioni e tenendo sempre alto il livello di efficienza e la qualità del servizio al pubblico».

L’ingegnere Marcella Battaglia, dopo un periodo da funzionario direttivo al comando di Torino (fino al 1997), ha ricoperto fino al 2016 l’incarico di vicecomandante provinciale a Lecco. Poi il trasferimento a Sondrio, con il primo comando provinciale, a Como, e ora a Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA