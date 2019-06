Monza e Brianza: lunedì 10 giugno il tavolo territoriale della Regione Lunedì 10 giugno tavolo territoriale per la provincia di Monza e Brianza con la Regione Lombardia: obiettivo, fare il punto sui progetti per il territorio.

Arriva il turno di Monza e Brianza per il tavolo territoriale organizzato dalla Regione Lombardia con ciascuna provincia. Lunedì 10 giugno a partire dalle 15 all’Ufficio territoriale regionale (via Grigna 13) i rappresentanti della giunta Fontana, presidente incluso hanno convocato gli stakeholder, i portatori di interesse, del monzese per discutere di priorità e fattibilità dei progetti per l’area. Tra gli altri ci saranno il prefetto, la Provincia, la Camera di commercio, alcuni sindaci, Anci, il Parco Valle Lambro, il mondo dell’industria, dell’artigianato e del commercio, il terzo settore, i sindacati.

