Monza e Brianza, lockdown e smart working nel 2020 hanno fatto calare il lavoro delle officine

Per manutenzioni e riparazioni auto è stato speso il 17,9% in meno rispetto al 2019. In tutto in Lombardia spesi 5,5 miliari di euro, 27 miliardi in tutta la penisola con un calo del 18,9% rispetto all’anno precedente.