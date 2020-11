Monza e Brianza: due incendi di auto nelle notte a Concorezzo e Briosco Altri incendi di auto in Brianza, a Concorezzo e Briosco: in un concessionario Audi e in tre veicoli parcheggiati all’aperto. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Continuano gli incendi di auto e gli interventi dei vigili del fuoco a Monza e Brianza. Tra la sera e la notte di venerdì 20 e sabato 21 novembre, due episodi molto differenti tra Concorezzo e Briosco. Nel primo caso l’intervento di soccorso è stato effettuato sulla Sp13, sulla strada provinciale Monza-Trezzo, dove si trova il concessionario Audi.

Una delle auto in esposizione ha preso fuoco: stando alla prima ricostruzione dei vigili del fuoco, si potrebbe trattare di un cortocircuito nella stessa auto, esposta con i fari accessi. Non si registrano feriti: sul posto mezzi da Monza e da Vimercate.

Tutt’altro discorso a Briosco, in via Verdi, dove sono in corso le indagini per quanto accaduto: intorno all’1.30 mezzi dei pompieri di Seregno e Carate, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenute in via Verdi, dove si è sviluppato un incendio in un furgone e in due auto parcheggiate all’aperto.

L’incendio di Briosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA