Monza Centro diurno Paese ritrovato: i servizi stanno per riaprire (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, due giorni consecutivi senza nuovi contagi. E c’è il calendario di riaperture di uffici e servizi pubblici Due giorni consecutivi con zero nuovi contagi a Monza. Intanto il sindaco ha firmato un’ordinanza per disporre il piano di riapertura di uffici e servizi pubblici. Tra cui la sala studio del Nei, centri anziani, centri diurni disabili, centri civici.

Due giorni consecutivi con zero nuovi contagi a Monza. Lo ha fatto sapere con soddisfazione il sindaco Dario Allevi nell’aggiornamento quotidiano della situazione in città, che così arriva a giorni senza nuovi casi da inizio emergenza: «Quante volte nei mesi scorsi ho sperato di poterlo scrivere e di regalare così un po’ di fiducia e serenità a tutti voi», ha scritto.

Sulla strada del ritorno a una normaità, il sindaco ha firmato un’ordinanza per disporre il piano di riapertura degli uffici e servizi pubblici per “mantenere intatto il livello di erogazione dei servizi e, insieme, il rispetto delle misure ancora in vigore per il contenimento della diffusione del Covid-19”.

Riaprono quindi i centri anziani, i centri diurni per i disabili, il segretariato sociale, alcuni Centri Civici, lo Spazio Inclusione, l’ufficio tutele giuridiche, l’ufficio minori e famiglia, l’ufficio adulti.

Il programma.

L’8 giugno riapre la Sala Studio al Centro Sportivo NEI.

Il 15 giugno aprono Spazio inclusione, Ufficio tutele giuridiche, Ufficio Minori e Famiglia, Ufficio Adulti.

Dal 22 giugno riaprono Ufficio Tassa Rifiuti, Ufficio Imposta tassa Pubblicità e TOSAP, Centri Anziani, CDD – Centri Diurni Disabili (subordinatamente all’autorizzazione che dovrà essere rilasciata da ATS), Segretariato Sociale.

Centri Civici Libertà, Cederna, San Rocco, Regina Pacis, con esclusione della erogazione di attività relativa ai corsi, la cui ripresa è prevista per il mese di settembre 2020. Gli altri sei Centri Civici riapriranno a settembre 2020

L’Ufficio IMU apre dal dal 5 giugno al 21 guigno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Dal 22 giugno orario già previsto e indicato sul sito del Comune.

