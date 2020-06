Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza sindaco Dario Allevi

Coronavirus, per la seconda volta zero nuovi contagi a Monza Diciannove giorni dopo la città di Monza fa registrare per la seconda volta zero nuovi contagi secondo i dati sulle nuove positività al coronavirus comunicati quotidianamente da Ats ai Comuni.

Seconda volta a zero contagi per la città di Monza secondo i dati sulle nuove positività al coronavirus comunicati quotidianamente da Ats ai Comuni. Era già successo il 12 maggio, il dato è stato registrato ancora il 31 maggio.

«Per la seconda volta la nostra città registra zero contagi rispetto al giorno precedente: esattamente 19 giorni dopo quel 12 maggio quando la nostra ATS mi comunicò, finalmente, che non ci erano stati nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Restano così 1.129 le persone colpite dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia; mentre sono 43 i ricoverati all’ospedale San Gerardo, di cui solo 4 in terapia intensiva», ha fatto sapere il sindaco Dario Allevi.

Nei giorni precedenti i dati hanno detto + 8 (il 30 maggio), +4 , +2, +1.

