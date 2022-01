Monza, dopo le feste via ai cantieri. Ecco la mappa dei lavori sulle strade per fogne e posa della fibra ottica Via Solferino, via Appiani, via Parini e non solo: operai comunque al lavoro a partire da lunedì 10 gennaio. In via Moncenisio si andrà avanti fino all’11 marzo

Feste addio e con la fine del periodo natalizio Monza torna a programmare lavori per le strade per interventi sulla rete fognaria e per la posa della fibra ottica.

Secondo quanto rende noto il Comune dal 10 gennaio, infatti, una serie di vie vedranno gli operai al lavoro. Fino al 4 febbraio in zona Via Solferino si occuperanno della posa della fibra ottica. Dalle 8 alle 17 (escluso sabato e domenica) ci sarà un restringimento della carreggiata, con divieto di sosta, nelle vie Marsala, Calatafimi, Europa, don Minzoni e Solferino.

Fino al 17 gennaio divieto di transito in Via Appiani (nel tratto compreso tra Piazza Citterio e Via dei Mille) dove sono previsti lavori urgenti per rifare la rete fognaria all’altezza di via Parini. Transito garantito ai residenti, ai mezzi di soccorso e agli autobus del trasporto locale.

Sempre da lunedì 10 gennaio, ma stavolta fino al 25 febbraio in Via Parini , tra le vie Verdi e Appiani, intervento per sistemare la rete fognaria: vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Il divieto di sosta è previsto anche nelle vie Appiani, nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con Via dei Mille, e in Via Parini.

Fino al 21 gennaio divieto di transito in Via San Gottardo tra il civico 68 e 76. Lavori sempre per la rete fognaria.

Fino all’11 marzo divieto di transito e di sosta in V ia Moncenisio nel tratto tra le vie San Gottardo e Stelvio. Doppio senso di circolazione per i residenti. Anche qui si lavora per mettere a posto le fogne.

