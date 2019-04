Monza, domenica tornano le Pulizie di primavera: i numeri della settima edizione I numeri della settima edizione: 4500 volontari, oltre 130 cantieri, 5 sponsor. Domenica 7 aprile a Monza tornano le Pulizie di primavera. Raddoppiano le società sportive, per la prima volta aderiscono tutti gli istituti superiori e gli Scout.

Saranno 4.500 le persone, tra cui anche parecchi stranieri, attese domenica 7 aprile per la settimana edizione delle Pulizie di Primavera. L’evento è stato presentato in Comune. Gli studenti di tutte le età si confermano i protagonisti più entusiasti: svariate centinaia di bambini e ragazzi accompagnati da genitori e docenti imbiancheranno le aule, verniceranno le cancellate e pianteranno fiori nei loro istituti. Tutti gli altri per l’intera giornata lavoreranno per rassettare e abbellire piste ciclabili, giardini, aree cani, fontane, muri nei 138 cantieri allestiti in città di cui 60 all’interno delle scuole. Si metteranno all’opera anche associazioni, singoli, gruppi di inquilini, componenti delle consulte e dei partiti.

La settima edizione dell’iniziativa promossa dal Comune conferma la voglia dei monzesi di contribuire attivamente a ridurre il degrado di alcuni angoli: «Quest’anno – afferma il sindaco Dario Allevi – sono tante le novità. Sono raddoppiate le società sportive coinvolte mentre per la prima volta aderiscono tutti gli istituti superiori e gli Scout» di Villasanta e Sesto San Giovanni che riordineranno alcune zone del Parco.

Con le Pulizie di Primavera torna il progetto #coloriamoMonza, alla seconda edizione: gli studenti dei licei artistici Valentini e Preziosissimo Sangue, a cui si aggiungeranno gli artisti legati alle associazioni “We run the streets” e “Street art più”, realizzeranno 15 opere sparse per tutti i quartieri. I ragazzi, tra l’altro, decoreranno i sottopassi Rota-Grassi e di via Boccaccio.

«L’esperimento del 2018 – commenta il primo cittadino – ha avuto un successo straordinario. La gran parte dei muri colorati non è stata assaltata da writers seriali o imbrattatori per una sorta di codice d’onore» che impedirebbe di deturpare i lavori altrui. Quest’anno, ha proseguito Allevi, è stato evitato «l’incidente diplomatico» che dodici mesi fa ha contrapposto le consulte al Comune.

«Tutti i bozzetti individuati – precisa il sindaco – hanno ottenuto semaforo verde. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà coperto con un nuovo murale quello creato vicino alla materna di Sant’Albino, contestato in quanto spaventerebbe i bambini».

Nelle Pulizie, che coincidono con la Giornata del verde pulito promossa in Lombardia, saranno impegnati anche 90 tra dipendenti del Comune, Gev e volontari del Servizio civile. I costi della manifestazione saranno coperti in gran parte dagli sponsor Acsm-Agam, Enerxenia, Brianzacque e Farmacom e dal contribuito di Milesi srl ed Engel & Völkers.

«Non ci resta che sperare nel sole – auspica Allevi – se domenica dovesse piovigginare i volontari si metteranno comunque al lavoro mentre in caso di pioggia battente rinvieremo tutto a domenica 14 aprile».

«È un evento molto sentito sul territorio, con un significato speciale per tutti i monzesi che ritrovano fino in fondo il senso della polis, della partecipazione alle casa comune» hanno sottolineato Paolo Busnelli e Roberto Trangoni, rispettivamente presidente di Acsm Agam e di Enerxenia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA