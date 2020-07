Monza, Dario Allevi guadagna punti nella classifica di gradimento dei sindaci È in crescita il gradimento del sindaco di Monza Dario Allevi nella classifica della Governance Poll 2020 pubblicata dal Sole 24 Ore. Il primo cittadino eletto nel 2017 guadagna il 4% dei consensi.

Gradimento in crescita per il sindaco di Monza Dario Allevi nella classifica della Governance Poll 2020 pubblicata dal Sole 24 Ore. Se si votasse oggi otterrebbe il 55,1% dei voti, +4,3 rispetto al consenso delle elezioni del 2017. Un risultato che vale il 37esimo posto (su 105).

L’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia è stata realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Noto Sondaggi. A un campione di mille elettori per ogni regione e ogni comune è stato chiesto se oggi rivoterebbero per il sindaco (o presidente) in carica.

La classifica dei sindaci vede sul podio il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, davanti a Cateno Deluca (Messina) e Giorgio Gori di Bergamo, tutti sopra il 60%. I tre sindaci sul podio sono eletti per il centrosinistra.

Marco Bucci di Genova è il primo del centrodestra, quarto (con +8,5% rispetto alle elezioni)

In coda, agli ultimi due posti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e quello di Palermo Leoluca Orlando, in caduta,

Nella classifica dei presidenti di Regione primeggia il veneto Luca Zaia (dal 62 al 70%), scende il lombardo Attilio Fontana (da 49,7 a 45,3%).

