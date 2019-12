Monza Chiesa santa Maria in strada (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: dal Comune oltre 400mila euro alle parrocchie, lavori a Santa Maria in Strada Il comune di Monza ha sbloccato oltre 400mila euro di finanziamenti alle parrocchie per lavori in chiese e oratori. La fetta più consistente al Duomo per sistemare la chiesa di Santa Maria in Strada.

Le parrocchie di Monza potranno contare su 432.835 euro per finanziare i lavori in chiese e oratori: la cifra, pari all’8% degli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune nel 2016 e nel 2017, sarà suddivisa tra il Duomo che otterrà 236.448 euro per la sistemazione di Santa Maria in Strada, San Giuseppe (121.762), San Gerardo (61.538) e l’associazione “Un Nuovo giorno” (quasi 13.000 euro).

«Le parrocchie a Monza – dichiara il sindaco Dario Allevi – sono un punto di riferimento prezioso per l’intera comunità. Il finanziamento è un riconoscimento doveroso a realtà che offrono un contributo allo sviluppo della nostra città, rispondendo ai bisogni, promuovendo progetti specifici, dialogando con il Comune e proponendo idee e progetti. Per questo abbiamo sbloccato i fondi del 2016 e del 2017 che la precedente amministrazione aveva chiuso in un cassetto. Le risorse che siamo riusciti a stanziare sono il riconoscimento della funzione sociale e educativa svolta dagli enti religiosi».

La parrocchia San Giovanni Battista (Duomo) destinerà il finanziamento al rifacimento del tetto della chiesa di Santa Maria in Strada e al consolidamento della volta della navata centrale. La parrocchia San Giuseppe alla ristrutturazione del salone parrocchiale (fondo 2016), l’oratorio di via Canova per la realizzazione di un campo da calcio in sintetico (fondo 2016), infine l’associazione «Un nuovo giorno» per il rifacimento degli impianti (fondo 2017).

© RIPRODUZIONE RISERVATA