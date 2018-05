Monza: dal 4 giugno la stazione chiude gli accessi durante la notte

Mercoledì 30 Maggio 2018

Trenord, raffica di cancellazioni e pendolari infuriati: scoppia il caso S9

Un mercoledì da incubo per i pendolari della Saronno-Seregno-Milano-Albairate, la linea S9 che in Brianza ferma in diverse stazioni, comprese Lissone, Desio e Monza. Poco ...