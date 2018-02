Stazione di Monza blindata: dopo le barriere, sottopassaggio chiuso con le serrande

Operazione sicurezza in stazione: Rfi ha provveduto nei giorni scorsi all’installazione di serrande agli ingressi del sottopassaggio dello scalo che collega ai binari, abbassate durante la notte per inibire l’accesso. Proprio nel sottopasso sarebbe avvenuto l’incontro, lo scorso 15 gennaio, alle 20, tra una 22enne nigeriana e un connazionale che l’avrebbe poi violentata e percossa in un edificio dismesso.