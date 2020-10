Monza, dà di matto in strada e cerca di tagliarsi la gola con una lattina Dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale l’uomo per cui nella notte di domenica sono stati chiamati polizia locale e ambulanza: era riverso davanti al Nei a Monza e ha dato di matto in strada.

L’allarme è scattato nel cuore della notte di domenica per un uomo riverso a terra e apparentemente incosciente. Quando, intorno alle 3, gli agenti si sono portati nella zona antistante il Nei in via Enrico da Monza in realtà si sono trovati di fronte una persona in stato confusionale e che ora dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Alla loro vista è scappato di corsa verso via Buonarroti, dove è stato nuovamente fermato. È risultato essere un 27enne di nazionalità marocchina senza documenti e senza fissa dimora, che durante la fuga ha provato a buttarsi sotto le auto di passaggio e alla fine ha cercato di tagliarsi la gola con una lattina aperta. A quel punto gli agenti sono riusciti a bloccarlo e caricarlo sull’ambulanza che l’ha portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.

