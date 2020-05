Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Roseto della villa reale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: corsa a cinque per la direzione della Reggia, ecco chi sono i candidati Ultimo sprint per la scelta del nuovo direttore generale della Reggia di Monza: chi sono i cinque candidati e da dove arrivano.

Ultimo giro di boa per la nomina del nuovo direttore generale del Consorzio Villa reale e parco di Monza, proprio mentre si contano i giorni anche per la cruciale assegnazione dell’appalto per la redazione del masterplan della Reggia. La commissione che ha valutato i candidati ammessi ha ritenuto idonei a ricoprire il ruolo Piero Addis, cioè il direttore uscente, Diana Baldon, Giuseppe Distefano, Antonello Grimaldi, Luisella Molina.

Tra questi nomi la Regione Lombardia - come prevede lo statuto della Reggia - indicherà un nome al Consorzio, chiamato poi a ratificare o respingere la nomina. La decisione dovrebbe arrivare a breve: l’attuale direzione sta gestendo in estensione della proroga oltre la scadenza programmata.

Oltre ad Addis, quindi, altri candidati: mancano informazioni inequivocabili sull’identificati, ma Diana Baldon sembra essere l’ex direttore generale di Fmav – Fondazione Modena Arti Visive, posizione che ha poi lasciato un anno fa per diventarne curatore generale: un profilo schiettamente artistico, dal momento che è stata precedentemente direttrice del Malmö Konsthall in Svezia, del Mamco di Ginevra, della Max Wigram Gallery di Londra, curatrice e docente universitaria all’accademia di belle arti di Vienna.

Giuseppe Distefano potrebbe invece essere il direttore della gestione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Da Vinci, a Milano, mentre Antonello Grimaldi dovrebbe essere il funzionario della Regione Lombardia che ha negli ultimi anni ricoperto il ruolo di dirigente dell’Unità di supporto specialistico comunicazione, relazioni esterne e stampa. Luisella Molina infine è stata in passato direttrice di MiTo Settembre Musica, il festival musicale, e ora è direttrice della Fondazione Spinola Banna per l’Arte a Poirino, in provincia di Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA