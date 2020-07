Un controllo notturno della Polizia locale. Sabato sono entrati in azione gli uomini dell’annonaria in abiti civili

Monza: controlli della Polizia locale sulla movida in centro. Sanzioni per bevande alcoliche ai minori e vendita fuori orario Le violazioni sono state accertate in locali di via Bergamo e piazza Indipendenza. Previsti altri controlli nei prossimi giorni

Polizia locale di Monza in azione tra la serata e la notte di sabato 11 luglio. Una squadra della sezione annonaria, in abiti civili, ha controllato in centro locali teatro della movida.

Tra le violazioni accertate due per violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori (via Bergamo) e per vendita di alcolici oltre l’orario consentito (questa volta in piazza Indipendenza). Ma ci sono state anche sanzioni per consumo di alcolici in strada.

“I controlli proseguiranno con costanza e severità, al fine di contenere i comportamenti dannosi per i minorenni e contenere i disagi derivanti dalla cosiddetta “mala-movida”. Promette l’assessore alla sicurezza, Federico Arena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA