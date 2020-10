Monza, controlli della polizia in zona stazione ferroviaria: in volo anche l’elicottero Dopo i controlli anti droga di lunedì nei giardini tra via Azzone Visconti e Rota-Grassi, martedì il bis della polizia è andato in scena in zona stazione ferroviaria con il supporto, questa volta, anche dell’elicottero

La polizia ha replicato. Dopo i controlli anti droga di lunedì nei giardini tra via Azzone Visconti e Rota-Grassi, martedì il bis è andato in scena in zona stazione ferroviaria con il supporto, questa volta, anche dell’elicottero. L’operazione è scattata a metà mattina e non è passata inosservata a quanti, sui social, hanno segnalato soprattutto il via vai aereo.

