Monza: controlli antidroga della Finanza in stazione e nelle zone sensibili - FOTO

Controlli antidroga della Guardia di finanza di Monza venerdì in città. Gli agenti sono entrati in azione in mattinata e verso le 12 hanno battuto la stazione e i giardini di via Arosio con l’ausilio dell’unità cinofila. Un’operazione contro i traffici illeciti che si è allargata alle zone considerate più sensibili.

