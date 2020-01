Monza, controlli ai giardinetti per la sicurezza: sequestrati 70 grammi di droga in via Visconti Due giorni di controlli da parte del Nost della polizia locale mirati alla sicurezza urbana in diversi giardini pubblici di Monza. Trovati settanta grammi di marijuana già divisa in dosi in via Visconti.

Settanta grammi di marijuana già divisi in dosi nascosti nei giardinetti di via Visconti a Monza. Non sono sfuggiti a Narco che ha accompagnato la polizia locale in due giorni di controlli mirati alla sicurezza urbana in diversi giardini pubblici della città.



Tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio il personale del Nost della polizia locale ha controllato il Giardino incantato, i giardini di via Calatafimi e via Italia, quelli vicino alla biblioteca di via Lecco, i giardini del Nei e quelli della via Gramsci. In tutto sono stati 80 i grammi di droga sequestrata, l’operazione si è conclusa con una comunicazione di reato a carico di ignoti.



Complessivamente sono state identificate 25 persone, due persone extracomunitarie senza permesso di soggiorno sono state accompagnate al comando. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente.

Il bilancio dei controlli riporta anche una violazione per vendita abusiva con sequestro di cappellini e sciarpe in via Visconti e quattro ordini di allontanamento per violazioni di norme del nuovo regolamento di polizia.

(Foto by Chiara Pederzoli)

La maggior sicurezza dei giardini di via Visconti è da tempo invocata dai residenti. Erano finiti al centro della cronaca dopo la visita in città dell’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, che una domenica di gennaio lì aveva denunciato un’aggressione.

