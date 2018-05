Monza: concerto illustrato al Metropol per la canzone di Little Pier e BrianzAcque Un “concerto illustrato” al cinema Metropol di Monza per presentare la canzone dedicata all’acqua “Come un gigante spazzolino” scritta da Little Pier (Pier Cortese) nel progetto educativo di BrianzAcque. Come partecipare.

“Come un gigante spazzolino”: è questo il titolo della canzone dedicata all’acqua scritta da Little Pier con il contributo dei bambini d’Italia in un progetto pensato e realizzato da BrianzAcque. Il brano verrà presentato ufficialmente con un concerto illustrato, che si terrà sabato 26 maggio alle 16, allo spazio cinema Metropol di Monza, in via Cavallotti. “Una vera e propria festa per tutte le famiglie, che potranno partecipare gratuitamente all’evento fino a esaurimento posti” annuncia la società.

L’ appuntamento segna il momento clou di “Il futuro scorre sulle note dell’acqua. Una canzone con le parole dei bambini”, promosso dal gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, in collaborazione con l’associazione Officina della Musica e delle Parole, Cimice e Little Pier, “pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza e sul valore della risorsa idrica, elemento indispensabile per ogni forma di vita, risorsa preziosa da tutelare e da proteggere per il futuro”.

«Insegnare e trasmettere l’amore per l’acqua ai piccoli cittadini significa costruire un futuro e un mondo migliore - ha detto il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci - È per questo, che oltre alle numerose iniziative di educazione ambientale in corso, abbiamo tenuto a dar vita a un progetto specifico che facesse leva sul mezzo artistico della musica e sul magico potere delle parole, affidandosi alla professionalità di partner affermati e chiedendo idee e spunti alle nuove generazioni. Siamo tutti entusiasti del lavoro svolto e ci auguriamo che la canzone, prodotto conclusivo di questo percorso, possa diventare una sorta di colonna sonora che celebri l’oro blu del Terzo Millennio, tema sempre più centrale nelle agende dei governi del pianeta».

Lo show finale del 26 maggio prevede il concerto illustrato di Little Pier (il cantautore Pier Cortese) con il contributo dei bambini del coro dell’Accademia Carillon di Battipaglia che saranno sul palco insieme al violinista Andrea Di Cesare e al polistrumentista, Michele Ranieri e all’ l’illustratrice Pepita Matita, che darà vita ai personaggi delle canzoni con disegni live proiettati sul mega schermo. Si consiglia la prenotazione inviando una mail a cimicerecords(at)gmail.com.

