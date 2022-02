Monza: con una catena d’acciaio nel bar, i poliziotti usano lo spray inertizzante L’uomo, un 48enne marocchino, è stato calmato dagli agenti dopo che avrebbe reagito nei loro confronti. Con procedura d’urgenza è stato predisposto il foglio di via obbligatorio per 3 anni dal comune di Monza.

È entrato in un bar di Monza brandeggiando una grossa catena e in stato di agitazione e i poliziotti per riuscire a calmarlo sono stati costretti a inertizzarlo usando lo spray al capsicum in dotazione. Protagonista un 48enne cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine per porto d’oggetti atti ad offendere, furto aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di venerdì 25 febbraio quando alla sala operativa della Questura sono giunte richieste di intervento da parte di alcuni cittadini da un bar di zona san Biagio.

Immediatamente sul posto sono arrivati due equipaggi della Squadra Volante e gli agenti, entrati nel bar, hanno trovato il 48enne che brandeggiava una grossa catena in acciaio. Non sarebbe stata la prima volta che l’uomo si recava nel locale in quanto avrebbe nutrito un desiderio di rivalsa nei confronti dei gestori del bar per futili motivi.I poliziotti hanno cercato di calmarlo per impossessarsi della catena e, dopo alcuni minuti, l’uomo è stato convinto ad uscire dal locale e appena fuori gli è stato tolto l’oggetto contundente dalle mani. A quel punto l’uomo avrebbe reagito contro gli agenti che l’hanno reso innocuo.

Presso gli uffici della Questura dopo l’identificazione, sussistendo i presupposti normativi, il personale della Divisione Polizia Anticrimine – UPAC della Questura, con procedura d’urgenza ha predisposto nei confronti dello straniero il foglio di via obbligatorio per 3 anni dal comune di Monza e nel contempo, è stato attivato l’Ufficio Immigrazione che ha già avviato la procedura di revoca del permesso di soggiorno per il successivo allontanamento dal territorio nazionale.

