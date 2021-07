Monza: con la bicicletta elettrica contro un’auto, donna in ospedale Incidente stradale in via Spreafico a Monza, coinvolti una bicicletta elettrica e un’auto. Una donna di 36 anni in ospedale.

È stata trasportata all’ospedale San Gerardo in codice giallo una donna coinvolta in un incidente tra la sua bici elettrica e un’auto. È successo poco dopo le 13 in via Spreafico a Monza. La donna, 36 anni, di origine nigeriana e residente a Cantù, proveniva da via Manzoni e svoltando in via Spreafico nel senso opposto a quello consentito all’incrocio si è scontrata con un’auto giodata da un uomo di 42 anni di Vigevano.

Caduta a terra dopo lo scontro, è stata soccorsa e portata in pronto soccorso. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA