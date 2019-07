Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: colti in flagrante e denunciati i baby vandali in azione alla scuola Puecher di pomeriggio Sono stati individuati subito dalla polizia locale, colti in flagrante, i baby vandali che martedì pomeriggio si sono introdotti nella scuola primaria Puecher di Monza, in via Goldoni, forzando la porta d’ingresso.

Monza baby vandali alla scuola elementari Puecher

I giovani, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, alla vista degli agenti hanno tentato la fuga ma sono stati fermati e accompagnati in comando. I ragazzi avevano forzato la porta secondaria distruggendo successivamente il monitor di un pc e un orologio da parete. Nelle ore successive il dirigente scolastico, sporgendo una formale denuncia, ha confermato anche il furto di casse acustiche e cavi del computer.



Dopo aver contattato la Procura del Tribunale dei Minori di Milano, i minori sono stati affidati ai genitori, chiamati in Comando e messi a conoscenza dei fatti. Sono stati denunciati a piede libero per invasione di edifici pubblici, danneggiamento e furto.

“Siamo di fronte a un episodio che conferma il dilagare di inciviltà e maleducazione tra i più giovani, cui si aggiunge una mancanza assoluta di senso civico: questo fatto si commenta da sé e laddove il ruolo educativo si rivela carente è necessario e determinante quello repressivo. Questi ragazzi devono comprendere le conseguenze di un’azione così grave”, dichiara laconico l’assessore alla Sicurezza Federico Arena.

